GOÛTER CHANTANT EHPAD Vialas

Vialas

GOÛTER CHANTANT

EHPAD 263 rue de Chanteperdrix Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Viens chanter en cœur à l’EHPAD de Vialas avec un goûter chantant La Guinguette de La Sagne animé par Alberto et sa bande.

Gratuit, ouvert à tous. Apportez vos spécialités à partager.

Viens chanter en cœur à l’EHPAD de Vialas avec un goûter chantant La Guinguette de La Sagne animé par Alberto et sa bande.

Gratuit, ouvert à tous. Apportez vos spécialités à partager. .

EHPAD 263 rue de Chanteperdrix Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 01 63

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English :

Come sing along at the Vialas nursing home during a sing-along tea party, La Guinguette de La Sagne, hosted by Alberto and his band.

Free and open to everyone. Bring your favorite treats to share.

L’événement GOÛTER CHANTANT Vialas a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère