GOÛTER CHANTANT EHPAD Vialas
GOÛTER CHANTANT EHPAD Vialas mercredi 24 juin 2026.
Vialas
GOÛTER CHANTANT
EHPAD 263 rue de Chanteperdrix Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Viens chanter en cœur à l’EHPAD de Vialas avec un goûter chantant La Guinguette de La Sagne animé par Alberto et sa bande.
Gratuit, ouvert à tous. Apportez vos spécialités à partager.
Viens chanter en cœur à l’EHPAD de Vialas avec un goûter chantant La Guinguette de La Sagne animé par Alberto et sa bande.
Gratuit, ouvert à tous. Apportez vos spécialités à partager. .
EHPAD 263 rue de Chanteperdrix Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 01 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come sing along at the Vialas nursing home during a sing-along tea party, La Guinguette de La Sagne, hosted by Alberto and his band.
Free and open to everyone. Bring your favorite treats to share.
L’événement GOÛTER CHANTANT Vialas a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Vialas (Lozère)
- FÊTE DU COLLÈGE DU TRENZE Vialas 18 juin 2026
- POT DE FIN D’ANNEE Vialas 26 juin 2026
- LABORATOIRE D’ÉCRITURE CRÉATIVE Vialas 29 juin 2026
- EXPOSITION D’AQUARELLES EVE ELIKOFF Vialas 10 juillet 2026
- FESTIVAL BLUES AND CO Vialas 16 juillet 2026