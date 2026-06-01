Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

GOÛTER CHANTANT EHPAD Vialas

GOÛTER CHANTANT EHPAD Vialas

GOÛTER CHANTANT EHPAD Vialas mercredi 24 juin 2026.

Lieu : EHPAD

Adresse : 263 rue de Chanteperdrix

Ville : 48220 Vialas

Département : Lozère

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

Vialas

GOÛTER CHANTANT

EHPAD 263 rue de Chanteperdrix Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Viens chanter en cœur à l’EHPAD de Vialas avec un goûter chantant La Guinguette de La Sagne animé par Alberto et sa bande.
Gratuit, ouvert à tous. Apportez vos spécialités à partager.
Viens chanter en cœur à l’EHPAD de Vialas avec un goûter chantant La Guinguette de La Sagne animé par Alberto et sa bande.
Gratuit, ouvert à tous. Apportez vos spécialités à partager.   .

EHPAD 263 rue de Chanteperdrix Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 01 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come sing along at the Vialas nursing home during a sing-along tea party, La Guinguette de La Sagne, hosted by Alberto and his band.
Free and open to everyone. Bring your favorite treats to share.

L’événement GOÛTER CHANTANT Vialas a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

À voir aussi à Vialas (Lozère)