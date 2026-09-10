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Chapelle de Chagneux, Chapelle de Chagneux, Saint-Joseph

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Chagneux · Saint-Joseph

Chapelle de Chagneux, Chapelle de Chagneux, Saint-Joseph

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Chagneux
Adresse
Chapelle de Chagneux route de bérieux 42800 St Joseph
Ville
42800 Saint-Joseph
Département
Loire

Chapelle de Chagneux 19 et 20 septembre Chapelle de Chagneux Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chapelle de chagneux

  • De style néo-gothique, la chapelle fut érigée en 1889 suite aux apparitions de Lourdes. De la colline de Chagneux où elle s’élève, l’œil embrasse un panorama à 360°, Monts du Lyonnais, Mont du Pilat et par temps clair, jusqu’au Mont-Blanc.

  • Des recherches entreprises dans les années 1990 laissent apparaître sur le site des indices d’une occupation médiévale (Sanctuaire chrétien) et probablement habitations humaines dans le haut Moyen-âge.

  • La construction fût réalisée avec des pierres de taille en provenance de St Chamond et des Bouches du Rhône.

  • La cloche fut offerte par la famille Déflacieux de Bissieux.

  • La chapelle dédiée à Notre Dame de Lourdes représentée au dessus de l’autel avec Ste Bernadette à genoux.

  • l’édifice est surmonté d’une statue de la Vierge avec gravé sur le socle l’inscription  »Ils m’ont établi leur gardienne »

  • La chapette abritait les statues de St Claude et de St Vincent, patron des vignerons, hélas dérobées avec les chandeliers de l’autel il y a fort longtemps.

  • Cet édifice est géré depuis 1984 par une association, qui est propriétaire des lieux, ainsi que des alentours.

  • SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE DE CHAGNEUX

  • Deux manifestations majeures s’y déroulent: – Le dernier dimanche d’août au matin une célébration en extérieur avec un rassemblement des adhérants, mais ouverte à tous. — Le 8 décembre, fête des lumières avec dépose de luminions, et verre de l’amitié.

Chapelle de Chagneux Chapelle de Chagneux route de bérieux 42800 St Joseph Saint-Joseph 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 07-61-09-77-71 Marche à pied, 10 minutes
Chapelle de chagneux

©Yves F

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