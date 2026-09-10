Chapelle de Chagneux, Chapelle de Chagneux, Saint-Joseph

Informations pratiques

Chapelle de Chagneux 19 et 20 septembre Chapelle de Chagneux Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chapelle de chagneux

De style néo-gothique, la chapelle fut érigée en 1889 suite aux apparitions de Lourdes. De la colline de Chagneux où elle s’élève, l’œil embrasse un panorama à 360°, Monts du Lyonnais, Mont du Pilat et par temps clair, jusqu’au Mont-Blanc.

Des recherches entreprises dans les années 1990 laissent apparaître sur le site des indices d’une occupation médiévale (Sanctuaire chrétien) et probablement habitations humaines dans le haut Moyen-âge.

La construction fût réalisée avec des pierres de taille en provenance de St Chamond et des Bouches du Rhône.

La cloche fut offerte par la famille Déflacieux de Bissieux.

La chapelle dédiée à Notre Dame de Lourdes représentée au dessus de l’autel avec Ste Bernadette à genoux.

l’édifice est surmonté d’une statue de la Vierge avec gravé sur le socle l’inscription »Ils m’ont établi leur gardienne »

La chapette abritait les statues de St Claude et de St Vincent, patron des vignerons, hélas dérobées avec les chandeliers de l’autel il y a fort longtemps.

Cet édifice est géré depuis 1984 par une association, qui est propriétaire des lieux, ainsi que des alentours.

SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE DE CHAGNEUX

Deux manifestations majeures s’y déroulent: – Le dernier dimanche d’août au matin une célébration en extérieur avec un rassemblement des adhérants, mais ouverte à tous. — Le 8 décembre, fête des lumières avec dépose de luminions, et verre de l’amitié.

Chapelle de Chagneux Chapelle de Chagneux route de bérieux 42800 St Joseph Saint-Joseph 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 07-61-09-77-71 Marche à pied, 10 minutes

Chapelle de chagneux

©Yves F