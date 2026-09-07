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Exposition photos, Ecole mixte B Henri Maurice, Saint-Joseph

vendredi 18 septembre 2026 · Ecole mixte B Henri Maurice · Saint-Joseph

Exposition photos, Ecole mixte B Henri Maurice, Saint-Joseph

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Lieu
Ecole mixte B Henri Maurice
Adresse
Rue Eugène Maillard
Ville
97212 Saint-Joseph
Département
Martinique

Exposition photos 18 – 20 septembre Ecole mixte B Henri Maurice Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T00:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-21T00:00:00+02:00

La photographie, ancienne ou actuelle, conbstitue le coeur de cette exposition qui permet de revisiter le bourg de Saint-Joseph et ses richesses patrimoniales.

Ecole mixte B Henri Maurice Rue Eugène Maillard Saint-Joseph 97212 Martinique Martinique +569696304994 Ecole mixte B Henri Maurice Parking de l’école Henri Maurice – point de départ et d’arrivée de la balade
La photographie, ancienne ou actuelle, conbstitue le coeur de cette exposition qui permet de revisiter le bourg de Saint-Joseph et ses richesses patrimoniales.

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