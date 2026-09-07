« Mémoire visuelle de l’hôpital de Saint-Joseph : 1947-1960 », Hôpital de Saint-Joseph, Saint-Joseph

Informations pratiques

« Mémoire visuelle de l’hôpital de Saint-Joseph : 1947-1960 » 19 et 20 septembre Hôpital de Saint-Joseph La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

La Société d’Histoire de Saint-Joseph et le CHU de La Réunion vous invitent à découvrir une exposition permanente retraçant l’histoire de l’hôpital de Saint-Joseph, plus ancien établissement hospitalier de l’île.

À travers une trentaine de photographies d’époque et de panneaux explicatifs, revivez les débuts de cet hôpital qui fut, dès sa création, le plus grand dispensaire du Sud : maternité, bloc opératoire, urgences, services de médecine et de chirurgie en faisaient un véritable plateau technique moderne pour son temps.

Vous y croiserez le personnel soignant, les Sœurs de la congrégation, les médecins fondateurs comme les docteurs Guy Hoarau, Michel et Jeanne André, ainsi que les patients et les lieux emblématiques du site : maternité, chambres, salle d’accouchement,…

Hôpital de Saint-Joseph rue de l’Hôpital 97480 Saint-Joseph Saint-Joseph 97480 La Réunion La Réunion +262 262 56 49 44

La Société d’Histoire de Saint-Joseph et le CHU de La Réunion vous invitent à découvrir une exposition permanente retraçant l’histoire de l’hôpital de Saint-Joseph

©Raphaël Babet, Miche et Jeanne André, Guy Hoarau, Société d’Histoire de Saint-Joseph.