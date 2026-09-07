Visite guidée du bourg et de ses richesses, Ecole mixte B Henri Maurice, Saint-Joseph

Informations pratiques

Visite guidée du bourg et de ses richesses Vendredi 18 septembre, 16h00 Ecole mixte B Henri Maurice Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T22:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T22:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Vous êtes invités à une balade patrimoniale au coeur du bourg de Saint-Joseph. A travers le parcours, la rue Eugène Maillard, et les édifices remarquables qui l’entourent, témoins du patrimoine religieux et républicain de la ville.

Munissez-vous d’un chapeau et d’une bouteille d’eau car il peut faire chaud à Saint-Joseph !

Ecole mixte B Henri Maurice Rue Eugène Maillard Saint-Joseph 97212 Martinique Martinique +569696304994 Ecole mixte B Henri Maurice Parking de l’école Henri Maurice – point de départ et d’arrivée de la balade

Vous êtes invités à une balade patrimoniale au coeur du bourg de Saint-Joseph. A travers le parcours, la rue Eugène Maillard, et les édifices remarquables qui l’entourent, témoins du patrimoine et de…

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