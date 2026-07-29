Chapelle Royale Notre-Dame-des-Ardilliers Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Chapelle Royale Notre-Dame-des-Ardilliers
Place Notre-Dame des Ardilliers Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le site constitue un ensemble monumental exceptionnel du 17e siècle en Val de Loire et a abrité la communauté de l’Oratoire. Entre 1655 et 1696, l’impressionnante rotonde de la chapelle est construite.
– Visites guidées de la chapelle samedi et dimanche 14h-18h (architecture, sculpture, vitraux, histoire du pèlerinage) diaporama sur les trésors artistiques de la chapelle samedi 10h30-19h et dimanche 9h-19h.
– Association Médailles, chapelets et histoire
Exposition sur panneaux et présentation d’objets.
Vidéo sur la réalisation des chapelets et la présentation de chapelets
Cycle de conférences samedi et dimanche à partir de 15h sur les pèlerinages, l’histoire de l’église royale des Ardilliers et sur l’histoire des patenôtriers et de la famille Mayaud.
Samedi et dimanche 10h-18h
– Concert de musique classique
Chorale Contrepoint
Dimanche à 15h30 et 17h
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .
Place Notre-Dame des Ardilliers Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
The site is an exceptional 17th-century architectural complex in the Loire Valley and was once home to the Oratory community. Between 1655 and 1696, the chapel’s impressive rotunda was built.
L’événement Chapelle Royale Notre-Dame-des-Ardilliers Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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