Informations pratiques

Saumur

Chapelle Royale Notre-Dame-des-Ardilliers

Place Notre-Dame des Ardilliers Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le site constitue un ensemble monumental exceptionnel du 17e siècle en Val de Loire et a abrité la communauté de l’Oratoire. Entre 1655 et 1696, l’impressionnante rotonde de la chapelle est construite.

– Visites guidées de la chapelle samedi et dimanche 14h-18h (architecture, sculpture, vitraux, histoire du pèlerinage) diaporama sur les trésors artistiques de la chapelle samedi 10h30-19h et dimanche 9h-19h.

– Association Médailles, chapelets et histoire

Exposition sur panneaux et présentation d’objets.

Vidéo sur la réalisation des chapelets et la présentation de chapelets

Cycle de conférences samedi et dimanche à partir de 15h sur les pèlerinages, l’histoire de l’église royale des Ardilliers et sur l’histoire des patenôtriers et de la famille Mayaud.

Samedi et dimanche 10h-18h

– Concert de musique classique

Chorale Contrepoint

Dimanche à 15h30 et 17h

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .

Place Notre-Dame des Ardilliers Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The site is an exceptional 17th-century architectural complex in the Loire Valley and was once home to the Oratory community. Between 1655 and 1696, the chapel’s impressive rotunda was built.

L’événement Chapelle Royale Notre-Dame-des-Ardilliers Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME