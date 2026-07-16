Chapelle Saint-Christophe, Chapelle Saint-Christophe, Grasse

Informations pratiques

Chapelle Saint-Christophe Samedi 19 septembre, 11h00 Chapelle Saint-Christophe Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La chapelle privée Saint-Christophe ouvre exceptionnellement ses portes lors des journées européennes du patrimoine.

En cours de rénovation, elle accueillera les visiteurs lors d’une demi-journée.

A cette occasion, une visite commentée peut être organisée et sera un moment convivial d’échanges et de partages.

Vente de bougies pour financer une partie des travaux de réfection.

Rendez-vous : sur le parvis de la chapelle

Chapelle Saint-Christophe Chemin de Saint-Christophe 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

La chapelle privée Saint-Christophe ouvre exceptionnellement ses portes lors des journées européennes du patrimoine.

© Ville de Grasse