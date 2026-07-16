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Chapelle Saint-Christophe, Chapelle Saint-Christophe, Grasse

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Christophe · Grasse

Chapelle Saint-Christophe, Chapelle Saint-Christophe, Grasse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle Saint-Christophe
Adresse
Chemin de Saint-Christophe 06130 Grasse
Ville
06130 Grasse
Département
Alpes-Maritimes

Chapelle Saint-Christophe Samedi 19 septembre, 11h00 Chapelle Saint-Christophe Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La chapelle privée Saint-Christophe ouvre exceptionnellement ses portes lors des journées européennes du patrimoine.
En cours de rénovation, elle accueillera les visiteurs lors d’une demi-journée.
A cette occasion, une visite commentée peut être organisée et sera un moment convivial d’échanges et de partages.
Vente de bougies pour financer une partie des travaux de réfection.
Rendez-vous : sur le parvis de la chapelle

Chapelle Saint-Christophe Chemin de Saint-Christophe 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
La chapelle privée Saint-Christophe ouvre exceptionnellement ses portes lors des journées européennes du patrimoine.

© Ville de Grasse

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