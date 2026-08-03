Chapelle Sainte-Anne, soeurs de Jeanne Delanoue Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Informations pratiques

Saumur

Chapelle Sainte-Anne, soeurs de Jeanne Delanoue

Saint-Hilaire-Saint-Florent 6 rue François Bedouet Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Sœurs de Sainte Anne de la Providence de Saumur (nommées aujourd’hui Sœurs de Jeanne Delanoue)

ont établi leur Maison Mère sur le terrain de l’ancienne Abbatiale bénédictine à Saint Hilaire-Saint Florent en 1862.

C’est en 1863 que la première pierre de la première chapelle est bénie.

Puis, c’est le début de la construction d’une seconde chapelle (l’actuelle) en 1898, les Sœurs devenant très nombreuses.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 17h. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 6 rue François Bedouet Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The Sisters of Saint Anne of Providence of Saumur (now known as the Sisters of Jeanne Delanoue)

established their Motherhouse on the grounds of the former Benedictine abbey at Saint Hilaire-Saint Florent in 1862.

L’événement Chapelle Sainte-Anne, soeurs de Jeanne Delanoue Saumur a été mis à jour le 2026-07-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME