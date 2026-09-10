Chapelle Sainte-Émérance à La Pouëze, 11 rue de Sainte-Émérance, La Pouëze, 49370 Erdre-en-Anjou, Erdre-en-Anjou

Informations pratiques

Chapelle Sainte-Émérance à La Pouëze 19 et 20 septembre 11 rue de Sainte-Émérance, La Pouëze, 49370 Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la chapelle Sainte-Émérance de La Pouëze, classée au titre des monuments historiques.

Construite vers 1472 à la volonté du roi Louis XI, elle fut édifiée en action de grâce à sainte Émérance, qui l’aurait guéri d’un « mal de panse » alors qu’il chassait dans la forêt de Longuenée.

La chapelle abrite de nombreuses richesses : voûtes, portail, autel, sculptures, ainsi que la statue de sainte Émérance, vierge romaine lapidée qui avait déjà en ce lieu un oratoire.

Une occasion de découvrir un patrimoine historique remarquable de La Pouëze.

11 rue de Sainte-Émérance, La Pouëze, 49370 Erdre-en-Anjou 11 rue de Sainte-Émérance, La Pouëze, 49370 Erdre-en-Anjou Erdre-en-Anjou 49370 La Pouëze Maine-et-Loire Pays de la Loire

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la chapelle Sainte-Émérance de La Pouëze, classée au titre des monuments historiques.

©Commune d’Erdre-en-Anjou