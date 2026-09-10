Chevalement à La Pouëze, Lieu-dit La Butte, La Pouëze 49370 Erdre-en-Anjou, Erdre-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Lieu-dit La Butte, La Pouëze 49370 Erdre-en-Anjou · Erdre-en-Anjou
Informations pratiques
Chevalement à La Pouëze 19 et 20 septembre Lieu-dit La Butte, La Pouëze 49370 Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le chevalement de La Pouëze.
Cette structure en bois, classée au titre des monuments historiques et unique en France, a été construite au-dessus d’un puits. Elle témoigne du passé ardoisier de La Pouëze, qui se dévoile sur le site de l’Espérance à travers un parcours de découverte jalonné de panneaux explicatifs.
La visite guidée permet de découvrir le site, la machinerie et son exposition.
Une plongée dans l’histoire ardoisière de La Pouëze.
Lieu-dit La Butte, La Pouëze 49370 Erdre-en-Anjou La Pouëze 49370 Erdre-en-Anjou Erdre-en-Anjou 49370 La Pouëze Maine-et-Loire Pays de la Loire
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le chevalement de La Pouëze.
©Commune d’erdre-en-Anjo
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