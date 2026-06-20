Chapelle Sainte-Marie de Nevers, Chapelle Sainte-Marie, Nevers

Informations pratiques

Chapelle Sainte-Marie de Nevers 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Marie Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la chapelle Sainte-Marie, joyau baroque du Nivernais ! Seul vestige du couvent de la Visitation édifié au XVIIe siècle, cette chapelle séduit par sa façade baroque unique en son genre. À l’intérieur, ses volumes épurés servent d’écrin à un retable baroque somptueux, témoin d’un patrimoine artistique et spirituel d’exception.

Un lieu chargé d’histoire et de beauté à ne pas manquer !

Chapelle Sainte-Marie Rue Saint-Martin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 68 46 25 http://www.nevers.fr Construite entre 1639 et 1643, la chapelle est le seul vestige du couvent de la Visitation. Cet ordre, fondé en 1610, s’inscrit dans le mouvement de création des nouvelles congrégations religieuses issues de la Contre Réforme. L’édifice présente un volume simple et possède une façade de style baroque, unique en Nivernais. Le retable a été réalisé en 1641 par le sculpteur Claude Collignon et reprend l’organisation tripartite de la façade.

Seul vestige du couvent de la Visitation construit au XVIIe siècle, la chapelle présente une façade baroque unique en Nivernais. L’intérieur, avec ses volumes simples, met en valeur le magnifique…

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