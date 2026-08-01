Conférence Les anecdotes des Prieurés Musée de la Faïence Nevers

Informations pratiques

Nevers

Conférence Les anecdotes des Prieurés

Musée de la Faïence 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:30:00

fin : 2026-08-22 16:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Plongez dans la petite histoire des prieurés clunisiens de la Nièvre et laissez-vous surprendre par les faits divers, les anecdotes et les épisodes méconnus qui ont jalonné les annales de l’ordre.

Conférence donnée par N. Meslin, médiéviste

Rendez vous le samedi 22 août à 15h30 au Musée de la Faïence et des Beaux Arts.

Gratuit mais sur inscription sur culture.nevers.fr

A partir de 12 ans. .

Musée de la Faïence 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Les anecdotes des Prieurés

L’événement Conférence Les anecdotes des Prieurés Nevers a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Cap Grand Nevers