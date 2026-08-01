Conférence Les anecdotes des Prieurés Musée de la Faïence Nevers
samedi 22 août 2026 · Musée de la Faïence · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Conférence Les anecdotes des Prieurés
Musée de la Faïence 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:30:00
fin : 2026-08-22 16:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Plongez dans la petite histoire des prieurés clunisiens de la Nièvre et laissez-vous surprendre par les faits divers, les anecdotes et les épisodes méconnus qui ont jalonné les annales de l’ordre.
Conférence donnée par N. Meslin, médiéviste
Rendez vous le samedi 22 août à 15h30 au Musée de la Faïence et des Beaux Arts.
Gratuit mais sur inscription sur culture.nevers.fr
A partir de 12 ans. .
Musée de la Faïence 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
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English : Conférence Les anecdotes des Prieurés
L’événement Conférence Les anecdotes des Prieurés Nevers a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Cap Grand Nevers
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