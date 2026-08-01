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AGENDA · Nevers

Conférence Les anecdotes des Prieurés Musée de la Faïence Nevers

samedi 22 août 2026 · Musée de la Faïence · Nevers

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Musée de la Faïence
Adresse
16 Rue Saint-Genest
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Nevers

Conférence Les anecdotes des Prieurés

Musée de la Faïence 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:30:00
fin : 2026-08-22 16:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Plongez dans la petite histoire des prieurés clunisiens de la Nièvre et laissez-vous surprendre par les faits divers, les anecdotes et les épisodes méconnus qui ont jalonné les annales de l’ordre.
Conférence donnée par N. Meslin, médiéviste
Rendez vous le samedi 22 août à 15h30 au Musée de la Faïence et des Beaux Arts.
Gratuit mais sur inscription sur culture.nevers.fr
A partir de 12 ans.   .

Musée de la Faïence 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60  museedelafaience@ville-nevers.fr

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English : Conférence Les anecdotes des Prieurés

L’événement Conférence Les anecdotes des Prieurés Nevers a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Cap Grand Nevers

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