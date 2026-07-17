Mille éclats au musée, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

samedi 22 août 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

Mille éclats au musée Samedi 22 août, 16h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

10€ / 5€ sur inscription _ Tout public, dès 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T16:30:00+02:00 – 2026-08-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T16:30:00+02:00 – 2026-08-22T18:00:00+02:00

Plein phares sur les œuvres ! Attention, chaud devant! Aujourd’hui venez découvrir des œuvres phares du musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers sur les conseils de nos guides passionnés qui vous raconteront la petite et la grande histoire de nos trésors présentés.

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Visite guidée du musée sur l’exposition permanente, sur inscription _ Plein phares sur les œuvres ! Attention, chaud devant! Aujourd’hui venez découvrir des œuvres phares du musée …

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