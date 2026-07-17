Mille éclats au musée, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers
samedi 22 août 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
Mille éclats au musée Samedi 22 août, 16h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre
10€ / 5€ sur inscription _ Tout public, dès 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T16:30:00+02:00 – 2026-08-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T16:30:00+02:00 – 2026-08-22T18:00:00+02:00
Plein phares sur les œuvres ! Attention, chaud devant! Aujourd’hui venez découvrir des œuvres phares du musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers sur les conseils de nos guides passionnés qui vous raconteront la petite et la grande histoire de nos trésors présentés.
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Visite guidée du musée sur l’exposition permanente, sur inscription _ Plein phares sur les œuvres ! Attention, chaud devant! Aujourd’hui venez découvrir des œuvres phares du musée …
Ville de Nevers
À voir aussi à Nevers (Nièvre)
- Béton sacré : Nocturne à Sainte-Bernadette du Banlay, Eglise Sainte-Bernadette du Banlay, Nevers 17 juillet 2026
- Béton sacré Visite guidée en soirée de l’église Sainte-Bernadette du Banlay Eglise Sainte-Bernadette du Banlay Nevers 17 juillet 2026
- Petites et grandes histoires du Palais, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers 18 juillet 2026
- Montée de la Tour Bohier, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers 19 juillet 2026
- Boîte à voyager Visite guidée du musée Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers Nevers 20 juillet 2026