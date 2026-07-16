Chapelle Victoria, Chapelle Victoria, Grasse
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Victoria · Grasse
Informations pratiques
Chapelle Victoria Samedi 19 septembre, 16h00 Chapelle Victoria Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
La chapelle Victoria, ancienne église anglicane et actuellement lieu de culte de l’Église Protestante Unie, ouvre ses portes. Elle possède non seulement une remarquable charpente, mais aussi des vitraux historiés dont l’un fut offert par la reine Victoria. Une occasion d’évoquer la présence des hivernants sur la ville.
Rendez-vous : devant la chapelle Victoria.
Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire.
Chapelle Victoria 65 Avenue Victoria 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
La chapelle Victoria, ancienne église anglicane et actuellement lieu de culte de l’Église Protestante Unie, ouvre ses portes. Elle possède non seulement une remarquable charpente, mais aussi des dont…
© Ville de Grasse
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