Chapistival édition Mirage le off Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement
vendredi 10 juillet 2026 · Le Chapiteau · Marseille 3e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 3e Arrondissement
Chapistival édition Mirage le off
Du vendredi 10 au samedi 11 juillet 2026 de 20h à 6h. Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-11 06:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Le Mirage est en approche
Mais avant de le vivre pleinement, il y a les premiers rendez-vous Les 10 & 11 juillet, le OFF Chapistival Édition Mirage lance les festivités.
Deux soirées, un line up de qualité et encore des surprises pour découvrir le Mirage.
On se retrouve de l’autre coté du portail dans 10 jours !
10.07 JOUR 1
ARTHUR PRINGLE
NEMS B
MATILDOUTZ B2B GRIDOU
INTER G DAAS, DRMTHO, MO/OM, ViRiL
POURQUOI COLLECTIF
11.07 JOUR 2
DISCOBOLE / ANTICLIMAX
LEIKA
LA LOUVE B2B LAUFF
MANIL
FAI VIRAR LINKY, LEUPÉ, NOE
HEAT COLLECTIF SWEETANAZ MBENAM BLUE SUPACHEEZ
——
Billetterie en ligne 15€ les 2 jours de off
Gratuit avant 22h .
Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 51 48 43
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English :
Mirage is just around the corner
But before we can fully experience it, there are the first events: On July 10 and 11, the OFF Chapistival “Mirage Edition” kicks off the festivities.
L’événement Chapistival édition Mirage le off Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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