Chapistival édition Mirage le off Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Chapistival édition Mirage le off

Du vendredi 10 au samedi 11 juillet 2026 de 20h à 6h. Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-11 06:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Le Mirage est en approche

Mais avant de le vivre pleinement, il y a les premiers rendez-vous Les 10 & 11 juillet, le OFF Chapistival Édition Mirage lance les festivités.

Deux soirées, un line up de qualité et encore des surprises pour découvrir le Mirage.

On se retrouve de l’autre coté du portail dans 10 jours !



10.07 JOUR 1

ARTHUR PRINGLE

NEMS B

MATILDOUTZ B2B GRIDOU

INTER G DAAS, DRMTHO, MO/OM, ViRiL

POURQUOI COLLECTIF



11.07 JOUR 2

DISCOBOLE / ANTICLIMAX

LEIKA

LA LOUVE B2B LAUFF

MANIL

FAI VIRAR LINKY, LEUPÉ, NOE

HEAT COLLECTIF SWEETANAZ MBENAM BLUE SUPACHEEZ

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Billetterie en ligne 15€ les 2 jours de off

Gratuit avant 22h .

Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 51 48 43

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English :

Mirage is just around the corner

But before we can fully experience it, there are the first events: On July 10 and 11, the OFF Chapistival “Mirage Edition” kicks off the festivities.

L’événement Chapistival édition Mirage le off Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille