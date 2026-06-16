Escape game aux Archives Municipales À la recherche du livre rouge Archives municipales de Marseille Marseille 3e Arrondissement jeudi 9 juillet 2026.

Marseille 3e Arrondissement

Escape game aux Archives Municipales À la recherche du livre rouge

Du 09/07 au 28/08/2026 le mardi et jeudi de 14h à 15h15.

Tous les mardis et jeudis à 14h. Archives municipales de Marseille 10 rue Clovis Hugues Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-08-28 15:15:00

Date(s) :

2026-07-09

Un escape game chargé d’histoire à la recherche d’un précieux manuscrit !Familles

Les Archives municipales proposent un escape game consistant à retrouver le Livre rouge, précieux manuscrit contenant les statuts et chartes de la ville de Marseille au XIIIe siècle, caché par l’archiviste communal Joseph Billioud pendant les combats pour la libération de Marseille en août 1944.



En résolvant une dizaine d’énigmes, les participants sont invités à revivre l’aventure et le défi logistique qu’ont été l’évacuation, le transfert et la mise à l’abri des œuvres d’art, et à découvrir les enjeux de la protection des biens culturels en cas de conflit.



Activité gratuite, tout public, à faire en famille à partir de 11 ans

Durée 1h

Inscription obligatoire .

Archives municipales de Marseille 10 rue Clovis Hugues Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 33 75 dgac-archives@marseille.fr

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English :

An escape game steeped in history—the quest for a precious manuscript!

L’événement Escape game aux Archives Municipales À la recherche du livre rouge Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille