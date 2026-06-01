Inauguration du jardin de la Maternité Traverse Séry Marseille 3e Arrondissement samedi 27 juin 2026.

Marseille 3e Arrondissement

Inauguration du jardin de la Maternité

Samedi 27 juin 2026 de 16h30 à 21h. Traverse Séry Jardin de la Maternité Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:30:00

fin : 2026-06-27 21:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Un moment festif et convivial pour petits et grands !

Venez célébrer l’ouverture du Jardin de la Maternité lors d’’un moment festif et convivial pour petits et grands !



Au programme DJ sets en plein air, pétanque, jeux de balle, animations et diverses activités pour profiter ensemble de ce nouvel espace de vie du quartier.

Un goûter et un apéritif seront également offerts… y compris pour vos compagnons à quatre pattes à l’occasion d’un mini Dog Fest !



Un moment chaleureux et familial pour découvrir ce jardin réaménagé dans une ambiance estivale et musicale. .

Traverse Séry Jardin de la Maternité Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 57 80

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English :

A festive and fun time for young and old alike!

L’événement Inauguration du jardin de la Maternité Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille