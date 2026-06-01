Habiter, raconter, partager… les méditerranées Institut méditerranéen de la ville et des territoires Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Habiter, raconter, partager… les méditerranées

Du mercredi 24 au jeudi 25 juin 2026 de 9h à 20h30.

Entrée libre sur les deux journées, il est possible de n’assister qu’à certaines manifestations de la programmation. Institut méditerranéen de la ville et des territoires 2 place Jules Guesde Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 09:00:00

fin : 2026-06-25 20:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Les 24 et 25 juin prochains, L’EHESS participe à la Saison Méditerranée de l’Institut français à travers plusieurs manifestations (tables rondes, balades, expositions, projections…).

Le projet de l’EHESS, porté conjointement avec l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille (Ensam) prendra la forme de rencontres mêlant sciences sociales et architecture, et aura lieu au sein de l’Institut méditerranéen de la ville et des territoires (IMVT) à Marseille.



Métamorphoses des paysages et des climats, récits de vie et des parcours migratoires, mémoires des violences, des catastrophes et des guerres, mais aussi révoltes et nouvelles manières de faire solidarité…

La Méditerranée est un monde pluriel.

Deux journées de tables rondes, balades, expositions, ateliers et projections pour penser ensemble les façons d’habiter, de raconter et de partager ce territoire-mer.



L’expérience sensible et quotidienne se confronte aux témoignages et aux travaux de sociologues, historiens, urbanistes, anthropologues, architectes et artistes.



Entre le banal et l’intime, l’immédiat et le temps long des mémoires et de l’histoire, ces journées nous permettent de mieux comprendre les défis politiques, environnementaux et sociaux du présent.



S’intéresser aux voix, regards et récits pluriels de Beyrouth, Alexandrie, Maâmoura, Alger, Marseille, suivre la circulation du café, des dattes, des plantes et des figues. Déplacer son regard pour mieux se comprendre d’une rive à l’autre de la Méditerranée. Conjuguer passé, présent et futur… pour redessiner ensemble de nouveaux horizons ? .

Institut méditerranéen de la ville et des territoires 2 place Jules Guesde Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

On June 24 and 25, EHESS will participate in the French Institute’s Mediterranean Season through a variety of events (roundtables, walking tours, exhibitions, film screenings, and more).

L’événement Habiter, raconter, partager… les méditerranées Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille