Fête de la musique à la Maternité Traverse Séry Marseille 3e Arrondissement dimanche 21 juin 2026.

Marseille 3e Arrondissement

Fête de la musique à la Maternité

Dimanche 21 juin 2026 de 18h à 19h. Traverse Séry Jardin de la Maternité Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

L’Ensemble musical du Sud vous propose de grands thèmes populaires à l’occasion de la Fête de la Musique !

L’Ensemble Musical du Sud (E.M.S.) est un orchestre d’harmonie créé à Marseille en septembre 2013 par une petite bande de musiciennes et de musiciens souhaitant partager leur passion pour les orchestres à vent.



Dirigé par Jean-Baptiste Midez (chef d’orchestre et directeur musical) et Isaac Chia (chef d’orchestre adjoint), composé de plus de 60 musiciens, l’E.M.S. se spécialise dans l’interprétation de bandes originales de films et de compositions pour orchestre à vent.



Cette année, l’ensemble vous propose de venir fêter la musique, le dimanche 21 juin à 18h00, au Jardin de la Maternité (3ᵉ arrondissement) pour y interpréter de grands thèmes populaires et des musiques originales évoquant l’aventure ! .

Traverse Séry Jardin de la Maternité Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 57 80

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English :

The Ensemble musical du Sud invites you to enjoy some great popular tunes in celebration of the Fête de la Musique!

L’événement Fête de la musique à la Maternité Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille