Chapitre Nature 2026 Argenton-sur-Creuse

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

2026-06-05

Le Festival Chapitre Nature revient du 5 au 7 juin 2026, au programme expositions, conférences et animations.

21ème édition du Festival Chapitre Nature, le lieu où se rencontrent des scientifiques, des naturalistes et des professionnels de la protection de la nature, des associations mais aussi des poètes, des écrivains, des comédiens, des philosophes et le public. Programme détaillé à venir. .

Place du Champ de Foire Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 12 75 52 chapitrenature@laliguedelenseignement-36.fr

The Chapitre Nature Festival returns from June 5 to 7, 2026, with exhibitions, conferences and events.

