Cha’Pousse – Festival à la ferme, Olympiades de la nature, Ferme Sapousse, Pussay

Informations pratiques

Cha’Pousse – Festival à la ferme, Olympiades de la nature Samedi 19 septembre, 14h00 Ferme Sapousse Essonne

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Il se passe des choses incroyables à deux pas de chez vous. Avec Cha’Pousse, le Festival à la ferme, venez découvrir le patrimoine agricole et culturel de votre région.

Le patrimoine naturel de la région sera mis à l’honneur avec les premières olympiades de la nature organisées à destination des jeunes à partir de 5 ans. Par équipe, ce jeux leur permettra de découvrir aux travers de huit grandes épreuves, la faune et la flore du territoire tout en devant rivaliser d’adresse, d’ingéniosité et d’écoute. Fous-rires garantis!!

Mais Cha’Pousse le Festival à la ferme c’est aussi:

Des spectacles, des concerts, des animations nature et culture, des expositions,des visites de ferme, les premières olympiades de la nature pour les enfants, de nombreuses surprises vous attendent.

Et bien sûr vous pourrez également profiter du patrimoine culinaire impressionnant de notre région avec une délicieuse restauration bio et locale préparée par les bénévoles à partir de produits locaux.

Ferme Sapousse 31d route de Grandville, 91740 Pussay Pussay 91740 Gommerville Essonne Île-de-France 0650066598 https://www.fermesapousse.fr/ https://www.facebook.com/fermesapousse/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/rendez-vous-a-la-ferme/evenements/cha-pousse-festival-a-la-ferme »}] La ferme Sapousse fait partie du patrimoine agricole de la région. Sur une terrain communal, des fruits, légumes et plantes aromatiques y sont produits en agriculture biologique. La démarche vise à faire évoluer les installations bâties et non bâties vers une résilience écologique toujours plus importante. Un parking gratuit est proposé aux participants

Olympiades de la nature

©Ferme Sapousse