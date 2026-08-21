Cha’Pousse – Festival à la ferme, Visite commentée de la ferme, Ferme Sapousse, Pussay

Informations pratiques

Cha’Pousse – Festival à la ferme, Visite commentée de la ferme Samedi 19 septembre, 14h00 Ferme Sapousse Essonne

Prix libre, il est également possible de prendre ses places directement à son arrivée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Il se passe des choses incroyables à deux pas de chez vous. Avec Cha’Pousse, le Festival à la ferme, venez découvrir le patrimoine agricole et culturel de votre région.

Le festival sera l’occasion de visiter une ferme en agriculture biologique et citoyenne et de rencontrer d’autres agriculteurs du territoire. Venez participez à ces visites qui vous montrerons notamment les techniques utilisées par les fermes du territoire pour s’adapter aux changements climatiques.

Mais Cha’Pousse le Festival à la ferme c’est aussi:

Des spectacles, des concerts, des animations nature et culture, des expositions, les premières olympiades de la nature pour les enfants, de nombreuses surprises vous attendent.

Et bien sûr vous pourrez également profiter du patrimoine culinaire impressionnant de notre région avec une délicieuse restauration bio et locale préparée par les bénévoles à partir de produits locaux.

Ferme Sapousse 31d route de Grandville, 91740 Pussay Pussay 91740 Gommerville Essonne Île-de-France 0650066598 https://www.fermesapousse.fr/ https://www.facebook.com/fermesapousse/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/rendez-vous-a-la-ferme/evenements/cha-pousse-festival-a-la-ferme »}] La ferme Sapousse fait partie du patrimoine agricole de la région. Sur une terrain communal, des fruits, légumes et plantes aromatiques y sont produits en agriculture biologique. La démarche vise à faire évoluer les installations bâties et non bâties vers une résilience écologique toujours plus importante. Un parking gratuit est proposé aux participants

Visite commentée de la ferme

©Ferme Sapousse