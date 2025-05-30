CharlElie Couture ‘Solissimo’ Concert Musiques Actuelles Saline royale d’Arc-et-Senans Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

CharlElie Couture ‘Solissimo’ Concert Musiques Actuelles

Saline royale d’Arc-et-Senans D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 23:00:00

Date(s) :

2026-10-03

CharlElie Couture SOLO + 1ère partie

Invoquant tour à tour la figure du funambule et celle du skipper, CharlElie Couture nous livre avec ‘Solissimo’ une réflexion intime sur l’exercice périlleux du seul en scène ; un retour aux sources où il interprète, à la guitare et au piano, ses titres solaires avec une réelle élégance acoustique.

Être seul sur scène est un exercice périlleux, sans filet. Disons que cela requiert un certain goût du risque… De même, qu’un funambule se lance des défis face à l’absolu en acceptant les mouvements de l’air et les coups vent, de même que monter seul sur scène est un challenge…

Quand on crée, il faut aimer affronter le vide sans repère, sans garantie. Partir pour un voyage dans l’inconscient. Mais n’est-ce pas l’essence même de ce qu’on fait ? Est-ce qu’être artiste ne signifie pas l’acceptation du hasard ?

J’avais quinze seize ans quand j’ai commencé à jouer seul en scène dans des petits endroits. Je racontais des histoires et me laissais aller parfois à de longues digressions. C’est d’ailleurs lors d’un concert solo au Café de la Gare que ma vie a changé…

Le solo est un jeu de piste, qui laisse libre cours à une certaine forme d’improvisation… Et la proximité avec le public, engendre une intimité qui permet à celui-ci de pénétrer les chansons dans leur version quasi originelle…

Ce qui m’anime en SOLO, c’est le plaisir de skipper un bateau, une frégate au gré des courants, au-delà des vagues de la mode, les concerts en solo laissent souvent des souvenirs impérissables…

SOLISSIMO c’est un concert différent, avec un autre répertoire, comme un retour aux sources,

Un retour à l’essentiel superlatif …

CharlElie COUTURE .

Saline royale d’Arc-et-Senans D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté billetterie@salineroyale.com

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English : CharlElie Couture ‘Solissimo’ Concert Musiques Actuelles

L’événement CharlElie Couture ‘Solissimo’ Concert Musiques Actuelles Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-05-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)