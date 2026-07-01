Charles Berling lit Camus, Campus EDHEC, Roubaix
lundi 28 septembre 2026 · Campus EDHEC · Roubaix
Informations pratiques
Charles Berling lit Camus Lundi 28 septembre, 20h00 Campus EDHEC Nord
Réservation obligatoire. Tarifs entre 5 et 39 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T20:00:00+02:00 – 2026-09-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-28T20:00:00+02:00 – 2026-09-28T22:00:00+02:00
Le comédien Charles Berling, accompagné de Bérengère Warluzel et du pianiste Rodolphe Menguy, propose une lecture musicale consacrée aux textes d’Albert Camus. Mêlant littérature et musique, cette soirée invite à redécouvrir la force et l’actualité de l’œuvre de l’écrivain dans une forme sensible et intimiste.
Le spectacle est précédé d’une rencontre avec le journaliste Jean-Michel Djian, qui apportera un éclairage sur l’œuvre et la pensée de Camus. Une soirée placée sous le signe du dialogue entre littérature, musique et réflexion contemporaine.
Lundi 28 septembre 2026 à 20h (rencontre à 18h30), Auditorium de l’EDHEC Business School à Roubaix.
Campus EDHEC 24 avenue gustave Delory, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesconcertantes.fr/events/charles-berling-berengere-warluzel-et-rodolphe-menguy-lecture-musicale-camus »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680800909 »}] https://www.lesconcertantes.fr/events/charles-berling-berengere-warluzel-et-rodolphe-menguy-lecture-musicale-camus
Charles Berling, Bérengère Warluzel et le pianiste Rodolphe Menguy donnent une lecture musicale autour des textes d’Albert Camus. piano musique
oui
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