Charles Isautier (1917-1990), un regard contemporain sur une île et un monde en mutation, La Saga du Rhum, Saint-Pierre

Informations pratiques

Charles Isautier (1917-1990), un regard contemporain sur une île et un monde en mutation 19 et 20 septembre La Saga du Rhum La Réunion

Visible en salle d’exposition – Accès libre et gratuit de 10h à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Charles Isautier, principalement connu comme homme d’affaires et industriel réunionnais, avait également une passion, celle de la photographie. Il nous lègue un patrimoine photographique exceptionnel sur notre île et les territoires qu’il a pu explorer au cours de sa vie.

Charles Isautier nous propose un regard contemporain sur une île et un monde en mutation, des années 1950 aux années 1980.

La Saga du Rhum a l’honneur de dévoiler au public, dans le cadre de ces JEP, un échantilon de cette collection à travers une projection inédite de ses diapositives, caractéristiques de la richesse de son fonds.

La Saga du Rhum 160 chemin Frédeline – 97410 saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion +262 262 35 81 90 http://www.sagadurhum.fr https://www.instagram.com/lasagadurhum/;https://www.facebook.com/sagadurhumofficiel;https://www.linkedin.com/company/sagadurhum/ Unique en son genre, la Saga du rhum est située à Saint-Pierre. Ce musée vous invite à explorer 300 ans d’histoire, de culture et de savoir-faire d’une production emblématique à La Réunion : le rhum. a 2 km de la RN1

Parking privé : VL, bus, moto et PMR

Charles Isautier, principalement connu comme homme d’affaires et industriel réunionnais, avait également une passion, celle de la photographie, nous léguant un patrimoine exceptionnel.

©Fonds privés Isautier – Coll. Saga du Rhum