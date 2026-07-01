Charles Pasi, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence
jeudi 12 novembre 2026 · Le Train Théâtre · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
Charles Pasi Jeudi 12 novembre, 20h00 Le Train Théâtre Drôme
Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T20:00:00+01:00 – 2026-11-12T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-12T20:00:00+01:00 – 2026-11-12T21:30:00+01:00
Auteur, compositeur, interprète et harmoniciste prodige forgé en studio, Charles Pasi retrouve le chemin de la scène avec un troisième album, Adamas (diamant ou indomptable en grec ancien), signé chez le légendaire label new‑yorkais Blue Note Records. Un opus lumineux, né dans l’ombre du deuil où le jazz, le folk, le blues et la pop transcendent la douleur, pour mieux célébrer la vie.
La voix y est d’or et la sincérité touchante. En anglais, en français et en italien, Charles Pasi transforme la perte en une célébration poétique de la vie.
L’album est magnifique. Un concert à venir classieux, incandescent, intime et intense. C’est certain.
Charles Pasi : chant, harmonica, José Cabrera Montes De Oca : clavier, Joseph Champagnon : guitare, Sébastien Levanneur : basse, Tao Ehrlich : batterie
Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]
SAISON 2026/2027 chanson jazz
Antoine Jauss
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