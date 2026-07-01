Charles Pasi, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Charles Pasi Jeudi 12 novembre, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T20:00:00+01:00 – 2026-11-12T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-12T20:00:00+01:00 – 2026-11-12T21:30:00+01:00

Auteur, compositeur, interprète et harmoniciste prodige forgé en studio, Charles Pasi retrouve le chemin de la scène avec un troisième album, Adamas (diamant ou indomptable en grec ancien), signé chez le légendaire label new‑yorkais Blue Note Records. Un opus lumineux, né dans l’ombre du deuil où le jazz, le folk, le blues et la pop transcendent la douleur, pour mieux célébrer la vie.

La voix y est d’or et la sincérité touchante. En anglais, en français et en italien, Charles Pasi transforme la perte en une célébration poétique de la vie.

L’album est magnifique. Un concert à venir classieux, incandescent, intime et intense. C’est certain.

Charles Pasi : chant, harmonica, José Cabrera Montes De Oca : clavier, Joseph Champagnon : guitare, Sébastien Levanneur : basse, Tao Ehrlich : batterie

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 chanson jazz

Antoine Jauss