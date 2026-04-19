Charlie et Stylien – Lalamour Le Bacchus Rennes 1 – 3 décembre Tarifs : 23€ et 17€

Entre sketchs audacieux et chansons honnêtes, laissez Charlie et Stylien vous parler d’eux et surtout de vous…

Après plus de 72 millions de vues sur les réseaux, 300 parodies, et avoir séduit quelques 545 000 followers, ils présentent aujourd’hui leur premier spectacle intitulé “LA LA MOUR”, En parallèle, Charlie & Stylien travaillent sur un 1er album pour répondre à une demande de plus en plus grandissante et à une folle envie de continuer à chanter l’amour… à leur façon !

La vie est une comédie musicale ! Oui. Mais celle-ci, est clairement différente…

Dans un écrin enchanteur digne des plus belles chansons Disney, le contraste est assumé : Charlie & Stylien chantent l’Amour avec ce style Class & Cash qu’ils maîtrisent parfaitement.

[https://youtu.be/uwLeo351I9Y](https://youtu.be/uwLeo351I9Y)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-01T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-03T22:15:00.000+01:00

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02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8196-charlie-et-stylien-lalamour-decembre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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