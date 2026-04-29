Après avoir sorti un premier EP et séduit plusieurs radio avec son single « Ordinaire », Charlie revient avec un nouvel EP « Les beaux jours », produit par Jean-Rachid (producteur de Grand Corps Malade…). Ce nouveau projet, plus personnel, plus organique dans la production, est réalisé par Lionnel Buzac (Elephanz, Pétrole Brut, Gaëtan Roussel, Chien noir…).

Charlie : Guitare/voix

https://www.instagram.com/charlieofficiel/

+ After Concert avec DJ, on vous annonce bientôt l’artiste !

CHARLIE célébre la sortie de son nouvel EP « Les beaux jours » qui sortira le 29 mai.

Le mardi 26 mai 2026

de 20h00 à 23h00

payant Billetterie : 12 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T20:00:00+02:00_2026-05-26T23:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



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