Charlie Release Party « Les beaux jours » & Aftershow DJ Peniche Marcounet Paris
Charlie Release Party « Les beaux jours » & Aftershow DJ Peniche Marcounet Paris mardi 26 mai 2026.
Après avoir sorti un premier EP et séduit plusieurs radio avec son single « Ordinaire », Charlie revient avec un nouvel EP « Les beaux jours », produit par Jean-Rachid (producteur de Grand Corps Malade…). Ce nouveau projet, plus personnel, plus organique dans la production, est réalisé par Lionnel Buzac (Elephanz, Pétrole Brut, Gaëtan Roussel, Chien noir…).
Charlie : Guitare/voix
https://www.instagram.com/charlieofficiel/
+ After Concert avec DJ, on vous annonce bientôt l’artiste !
CHARLIE célébre la sortie de son nouvel EP « Les beaux jours » qui sortira le 29 mai.
Le mardi 26 mai 2026
de 20h00 à 23h00
payant Billetterie : 12 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-26T20:00:00+02:00_2026-05-26T23:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
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