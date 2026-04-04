CHARLIE WINSTON PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Quimper
CHARLIE WINSTON PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Quimper samedi 14 novembre 2026.
CHARLIE WINSTON Début : 2026-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
PARC DES EXPOS DE PENVILLERS 32 BIS, RUE STANG BIHAN 29000 Quimper 29
À voir aussi à Quimper (29)
- I’m deranged, Théâtre Max Jacob, Quimper 8 avril 2026
- Portrait de Ludmilla en Nina Simone, Théâtre de Cornouaille, Quimper 8 avril 2026
- I’m deranged, Théâtre Max Jacob, Quimper 9 avril 2026
- Portrait de Ludmilla en Nina Simone, Théâtre de Cornouaille, Quimper 9 avril 2026
- LE LAC DES CYGNES INTERNATIONAL BALLET PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Quimper 11 avril 2026