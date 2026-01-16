Charlie Winston Marché Couvert Tonnerre

Charlie Winston

Avec son nouvel album Love Isn’t Easy, Charlie Winston nous ouvre les portes d’une histoire d’amour universelle.

Non pas une romance éphémère, mais une relation profonde, qui se construit pas à pas. On y retrouve les élans des débuts, les épreuves, les possibles séparations mais aussi cette nécessité essentielle apprendre à s’aimer soi-même pour mieux aimer les autres.

Pour ce 6ème album, Charlie retrouve son rôle naturel de chef de bande. Entouré de ses musiciens complices, avec qui il partage la scène depuis deux ans François Lasserre, Louis Sommer et Noé Benita il laisse circuler humour, émotion et énergie, oTrant un album vibrant et organique, où la musique respire comme une extension de lui-même. Ce nouveau projet marque aussi un retour à l’essentiel, nourri par l’énergie du collectif et une cohésion artistique pleinement assumée.

Buvette et restauration sur place

Parkings Place de la République ou Parking de la Gare

CONCERT DEBOUT UNIQUEMENT

PMR nous contacter en amont du concert par téléphone au 07 80 99 21 41 pour vous accueillir au mieux

Présentation obligatoire d’un justificatif à jour pour les tarifs suivants Jeune-26 Ans et Adhérent Association. .

Marché Couvert 13 Rue de l’Hôtel de Ville Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bonjour@stoncca-live.fr

