Charlotte Isenmann ‘In Motion’, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Charlotte Isenmann ‘In Motion’ Mercredi 7 octobre, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T19:30:00+02:00 – 2026-10-07T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-07T21:30:00+02:00 – 2026-10-07T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Issue d’une famille de musicien·ne·s, la flûtiste et compositrice Charlotte Isenmann a toujours placé la musique au cœur de son existence, façonnant sa sensibilité entre la rigueur du classique et le souffle libre du jazz. C’est dans ce dernier que son cœur l’a finalement guidée. Elle y a trouvé un espace de liberté, d’improvisation et de dialogue, où elle peut exprimer pleinement sa personnalité artistique. Ce langage musical est indissociable de son parcours dans la danse, qui lui a transmis une discipline et une précision essentielles. Cette pratique a affiné son sens du rythme et son rapport au corps, lui permettant aujourd’hui d’unir la musique aux sensations physiques pour incarner librement chaque émotion qu’elle exprime. Après son premier EP, *Izen*, paru en septembre 2024, Charlotte Isenmann signe avec *In Motion*, son premier album, un projet plus personnel, inspiré par le mouvement et l’idée d’avancer. À travers des souvenirs, des lieux marquants et des périodes de transition, de changement, d’évolution et d’apprentissage, elle raconte un chemin de vie porté par une même conviction : continuer d’avancer, même lorsque les chemins se transforment. *In Motion*, c’est le train de la vie qui ne s’arrête jamais, les voiles d’un bateau que l’on hisse pour poursuivre le voyage. **Charlotte Isenmann** / flûtes **Lucien Lacquement** / clarinette basse **Vladimir Sekula** / piano **Gabriel Sauzay** / contrebasse **Emilian Ducret** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/639-Charlotte-Isenmann-In-Motion?session=639 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/640-Charlotte-Isenmann-In-Motion?session=640 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Issue d’une famille de musicien·ne·s, la flûtiste et compositrice Charlotte Isenmann a toujours placé la musique au cœur de son existence, façonnant sa sensibilité entre la rigueur du … Jazz