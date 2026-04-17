Le Blanc

Charlotte Planchou et Mark Priore Le Carillon

Rue du Moulin Le Blanc Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

La ville du Blanc propose un spectacle avec 2 artistes, une voix, un piano… et un troisième souffle Le Carillon.

Un concert d’une rare sincérité, à la fois musicalement exigeant et accessible. Prix Évidence de l’Académie du Jazz mars 2025; Coup de Cœur Académie Charles Cros 2024.

Sur scène, Charlotte Planchou et Mark Priore forment un duo rare, où l’émotion prime sur l’apparat. À leurs côtés, un invité singulier un vieux carillon mécanique, horloge poétique qui scande le temps, confisqué à la grand-mère de Charlotte.

Ce carillon n’est pas décor il est personnage, qui dialogue avec les chansons et ajoute au spectacle une épaisseur onirique, presque cinématographique.

“Le temps suspendu”

Le Carillon c’est aussi le nom d’un album intime où la chanson s’inscrit dans la démarche du jazz. Un concert épuré, ciselé, mais toujours en mouvance le répertoire évolue au gré des lieux et l’interprétation reste libre. Le Carillon devient alors la scène d’un dialogue profond où le duo se tient à l’essentiel vivre les chansons en direct. 16 .

Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

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English :

The town of Le Blanc offers a show featuring 2 artists, a voice, a piano? and a third wind: Le Carillon.

A concert of rare sincerity, both musically demanding and accessible. Prix Évidence de l’Académie du Jazz mars 2025; Coup de C?ur Académie Charles Cros 2024.

L’événement Charlotte Planchou et Mark Priore Le Carillon Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Brenne