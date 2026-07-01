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CHARLY / Eglise Notre-Dame, Église Notre-Dame, Charly

dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Charly

CHARLY / Eglise Notre-Dame, Église Notre-Dame, Charly

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame
Adresse
Place de l'Eglise, 69390 Charly, France
Ville
69390 Charly
Département
Rhône

CHARLY / Eglise Notre-Dame Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Église Notre-Dame Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Intégralement restaurée en 2010, cette église conserve la trace des siècles, de la dépendance à l’abbaye d’Ainay jusqu’aux vitraux contemporains (2024) remplaçant ceux de Ribes. Entourée de son « Jardin de la Paix », elle vous ouvre ses portes pour une immersion chronologique au cœur du vieux bourg .

Église Notre-Dame Place de l’Eglise, 69390 Charly, France Charly 69390 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478461819 http://sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr Eglise romane de 1225, agrandie d’un chœur gothique vers 1555 puis élargie par des chapelles, transformées en nefs latérales. Les peintures murales de Jean-Baptiste Frenet datent du XIX° s, vitraux contemporains (2024) remplaçant ceux  de Raphaël Lardeur et Robert (dessins de Ribes).
Monument du XIIIe siècle.

©TD

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