CHARLY / Exposition de véhicules RENAULT anciens, Maison dite de Melchior Philibert, Charly

Informations pratiques

CHARLY / Exposition de véhicules RENAULT anciens Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison dite de Melchior Philibert Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrir d’anciens véhicules Renault d’époques diverses en superbe état.

Notre club le CAR Lyonnais (Club des amateurs d’Anciennes Renault), a été créé en 1992. Pour nous, participer à la journée du patrimoine, c’est exposer une partie du formidable patrimoine automobile des véhicules Renault, cher à bon nombre d’entre nous. Combien de fois n’avons nous pas entendu « mon père avait la même, que de souvenirs lors des départs en vacances… » . C’est aussi un moyen de nous faire connaitre dans le sud de Lyon et de converser autour de notre passion avec les visiteurs. http://clubrenaultlyon.free.fr/

Maison dite de Melchior Philibert 224 Rue de l’Église, 69390 Charly, France Charly 69390 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://clubrenaultlyon.free.fr/ »}] Domaine mentionné dès 1314. Melchior Philibert, marchant et financier, fait agrandir sa propriété de 1692 à 1696, lui donnant sa forme définitive. Il s’agit d’une maison des champs, forme lyonnaise de la villa italienne d’inspiration Renaissance. A l’intérieur, le décor a été confié à Daniel Sarrabat en 1701. Les peintures du vestibule représentent les sciences, les lettres, les financiers et le commerce. La maison ouvre sur un jardin d’agrément qui se prolonge par une allée arborée. En 1875, des cerisiers remplacent la vigne détruite par le phylloxéra. Une autre allée mène à un pavillon à étage qui recouvre une citerne voûtée munie d’un système de pompage. Une autre allée relie ce pavillon au belvédère, tour polygonale.

Découvrir d’anciens véhicules Renault d’époques diverses en superbe état.

© CAR Lyonnais