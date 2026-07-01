CHARLY / Parc du Domaine Melchior Philibert, Maison dite de Melchior Philibert, Charly

Informations pratiques

CHARLY / Parc du Domaine Melchior Philibert Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison dite de Melchior Philibert Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres du parc du Domaine Melchior Philibert qui s’étend sur 7 hectares. Remarquable témoin des maisons des champs construites, notamment au XVIIe siècle dans la campagne lyonnaise, le Domaine Melchior Philibert est demeuré quasi préservé dans son intégralité jusqu’à nos jours. Cette propriété est inscrite en totalité à l’inventaire des Monuments historiques, forme un ensemble architectural complet. Au-delà d’abriter un pôle culturel et un pôle économique, Il est aussi et avant tout un lieu de nature et de promenade particulièrement apprécié, ouvert en journée. Les petits comme les grands prendront plaisir à se faufiler à travers le parc, ses allées, ses abords, ses jardins à la Française et ses petits édifices.

Maison dite de Melchior Philibert 224 Rue de l’Église, 69390 Charly, France Charly 69390 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Domaine mentionné dès 1314. Melchior Philibert, marchant et financier, fait agrandir sa propriété de 1692 à 1696, lui donnant sa forme définitive. Il s’agit d’une maison des champs, forme lyonnaise de la villa italienne d’inspiration Renaissance. A l’intérieur, le décor a été confié à Daniel Sarrabat en 1701. Les peintures du vestibule représentent les sciences, les lettres, les financiers et le commerce. La maison ouvre sur un jardin d’agrément qui se prolonge par une allée arborée. En 1875, des cerisiers remplacent la vigne détruite par le phylloxéra. Une autre allée mène à un pavillon à étage qui recouvre une citerne voûtée munie d’un système de pompage. Une autre allée relie ce pavillon au belvédère, tour polygonale.

Visites libres du **parc du Domaine Melchior Philibert** qui s’étend sur 7 hectares. Remarquable témoin des maisons des champs construites, notamment au XVIIe siècle dans la campagne lyonnaise, le en…

© Mairie Charly