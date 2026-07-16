CHARLY / Serre et Orangerie du Domaine Melchior Philibert, Maison dite de Melchior Philibert, Charly

Informations pratiques

CHARLY / Serre et Orangerie du Domaine Melchior Philibert Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison dite de Melchior Philibert Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une rénovation alliant mémoire historique et dynamisme contemporain.

Édifiées à la fin du XIXe siècle, la serre et l’orangerie du Domaine Melchior Philibert, au cœur du parc, témoignent de l’essor horticole de leur époque. Sous l’impulsion de la famille Perrachon, alors propriétaire, le domaine se spécialise dans la culture des agrumes, offrant au site un nouveau rayonnement. Ces espaces accueillaient ainsi agrumes et plantes variées, reflet de l’engouement pour la botanique.

Déclin et renaissance au XXe siècle

Au fil du temps, les intempéries et le manque d’entretien ont entraîné d’importantes dégradations, altérant la lisibilité et les qualités architecturales de ces bâtiments.

Restaurés avec soin par la commune de Charly en 2023, ils ont aujourd’hui retrouvé leur éclat d’antan.

Ce travail de préservation a valu à la commune le Prix national des Rubans du Patrimoine 2024, récompensant un engagement exemplaire en faveur de la valorisation du patrimoine local.

Les bâtiments sont aujourd’hui mis à disposition du CRBA par la mairie de Charly.

Maison dite de Melchior Philibert 224 Rue de l’Église, 69390 Charly, France Charly 69390 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Domaine mentionné dès 1314. Melchior Philibert, marchant et financier, fait agrandir sa propriété de 1692 à 1696, lui donnant sa forme définitive. Il s’agit d’une maison des champs, forme lyonnaise de la villa italienne d’inspiration Renaissance. A l’intérieur, le décor a été confié à Daniel Sarrabat en 1701. Les peintures du vestibule représentent les sciences, les lettres, les financiers et le commerce. La maison ouvre sur un jardin d’agrément qui se prolonge par une allée arborée. En 1875, des cerisiers remplacent la vigne détruite par le phylloxéra. Une autre allée mène à un pavillon à étage qui recouvre une citerne voûtée munie d’un système de pompage. Une autre allée relie ce pavillon au belvédère, tour polygonale.

Édifiées au XIXe siècle au cœur du parc du domaine, **la serre et l’orangerie** accueillaient autrefois _agrumes et autres plantes_, reflet du goût pour la botanique de l’époque. Ces bâtiments, avec …

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