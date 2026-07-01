CHARLY / Visites libres du vestibule des peintures du Domaine Melchior Philibert, Maison dite de Melchior Philibert, Charly

Informations pratiques

CHARLY / Visites libres du vestibule des peintures du Domaine Melchior Philibert Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Maison dite de Melchior Philibert Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite du vestibule des peintures (de D.Sarrabat)

Visite libre

L’entrée dans cette maison de maître du XVIIe siècle, par la cour d’honneur, se fait par un vestibule communiquant avec le jardin. Ce vestibule est décoré des remarquables peintures réalisées en 1701 par le peintre lyonnais Daniel Sarrabat.

Remarquable témoin des maisons des champs construites, notamment au XVIIe siècle dans la campagne lyonnaise, le domaine Melchior Philibert est demeuré quasi préservé dans son intégralité jusqu’à nos jours. Cette propriété, inscrite en totalité à l’inventaire des Monuments historiques, forme un ensemble architectural complet (maison de maître, serre, orangerie, corps de ferme, pavillon, tour.)

Maison dite de Melchior Philibert 224 Rue de l’Église, 69390 Charly, France Charly 69390 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Domaine mentionné dès 1314. Melchior Philibert, marchant et financier, fait agrandir sa propriété de 1692 à 1696, lui donnant sa forme définitive. Il s’agit d’une maison des champs, forme lyonnaise de la villa italienne d’inspiration Renaissance. A l’intérieur, le décor a été confié à Daniel Sarrabat en 1701. Les peintures du vestibule représentent les sciences, les lettres, les financiers et le commerce. La maison ouvre sur un jardin d’agrément qui se prolonge par une allée arborée. En 1875, des cerisiers remplacent la vigne détruite par le phylloxéra. Une autre allée mène à un pavillon à étage qui recouvre une citerne voûtée munie d’un système de pompage. Une autre allée relie ce pavillon au belvédère, tour polygonale.

Visite du vestibule des peintures (de D.Sarrabat)

©LMiguel