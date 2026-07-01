Jeux pour les enfants, église Notre-Dame, Charly, Église Notre-Dame, Charly

Informations pratiques

Jeux pour les enfants, église Notre-Dame, Charly Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Église Notre-Dame Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Jeu pour les enfants pour découvrir l’intérieur de l’église, intégralement restaurée en 2010, qui conserve la trace des siècles, de la dépendance à l’abbaye d’Ainay jusqu’aux vitraux contemporains (2024) remplaçant ceux de Ribes. Entourée de son « Jardin de la Paix », elle leur ouvre ses portes pour une immersion chronologique au cœur du vieux bourg.

Église Notre-Dame Place de l’Eglise, 69390 Charly, France Charly 69390 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478461819 http://sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr Eglise romane de 1225, agrandie d’un chœur gothique vers 1555 puis élargie par des chapelles, transformées en nefs latérales. Les peintures murales de Jean-Baptiste Frenet datent du XIX° s, vitraux contemporains (2024) remplaçant ceux de Raphaël Lardeur et Robert (dessins de Ribes).

**Jeu (pour les enfants) pour découvrir ludiquement l’intérieur de l’église**, intégralement restaurée en 2010, qui conserve la trace des siècles, de la dépendance à l’abbaye d’Ainay jusqu’aux (2024)…

©TD