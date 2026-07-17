CHARLY / Tour du Parc Melchior en calèche, Maison dite de Melchior Philibert, Charly

Informations pratiques

CHARLY / Tour du Parc Melchior en calèche Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison dite de Melchior Philibert Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Balade en calèche dans le Domaine Melchior Philibert qui s’étend sur 7 hectares. Tour du Parc du domaine avec départs réguliers au cours de la journée. Priorité aux enfants ! Tour assuré par Les Balades De Marquisehttps://www.facebook.com/LesBalladesDeMarquise/

Promenade respectueuse :le rythme de départ de la calèche est dicté par le bien-être du cheval, sous la seule responsabilité du cocher.

Maison dite de Melchior Philibert 224 Rue de l’Église, 69390 Charly, France Charly 69390 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.facebook.com/LesBalladesDeMarquise/ »}] Domaine mentionné dès 1314. Melchior Philibert, marchant et financier, fait agrandir sa propriété de 1692 à 1696, lui donnant sa forme définitive. Il s’agit d’une maison des champs, forme lyonnaise de la villa italienne d’inspiration Renaissance. A l’intérieur, le décor a été confié à Daniel Sarrabat en 1701. Les peintures du vestibule représentent les sciences, les lettres, les financiers et le commerce. La maison ouvre sur un jardin d’agrément qui se prolonge par une allée arborée. En 1875, des cerisiers remplacent la vigne détruite par le phylloxéra. Une autre allée mène à un pavillon à étage qui recouvre une citerne voûtée munie d’un système de pompage. Une autre allée relie ce pavillon au belvédère, tour polygonale.

**Balade en calèche** dans le Domaine Melchior Philibert qui s’étend sur 7 hectares. Tour du Parc du domaine avec départs réguliers au cours de la journée. _Priorité aux enfants ! Tour assuré par Les…

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