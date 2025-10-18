Chasse au trésor à Troglo Dégusto à Bourré Montrichard Val de Cher

59 route des Vallées Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Début : Mercredi 2025-10-18

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2025-10-18 2025-12-20 2026-04-04 2026-07-04

Chasse au trésor pour les enfants suivi d’un verre de jus de raisin du Domaine pour les enfants et dégustation de 3 vins pour les adultes.

59 route des Vallées Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 09 82 69 troglodegusto41@gmail.com

English :

Treasure hunt for children, followed by a glass of grape juice from the estate for children and a tasting of 3 wines for adults.

German :

Schatzsuche für Kinder, gefolgt von einem Glas Traubensaft des Weinguts für die Kinder und einer Verkostung von 3 Weinen für die Erwachsenen.

Italiano :

Caccia al tesoro per i bambini seguita da un bicchiere di succo d’uva della tenuta per i bambini e da una degustazione di 3 vini per gli adulti.

Espanol :

Búsqueda del tesoro para los niños seguida de un vaso de zumo de uva de la finca para los niños y una degustación de 3 vinos para los adultos.

