Chasse au trésor à Troglo Dégusto à Bourré Montrichard Val de Cher
Chasse au trésor à Troglo Dégusto à Bourré
59 route des Vallées Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-18
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2025-10-18 2025-12-20 2026-04-04 2026-07-04
Chasse au trésor pour les enfants suivi d’un verre de jus de raisin du Domaine pour les enfants et dégustation de 3 vins pour les adultes.
59 route des Vallées Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 09 82 69 troglodegusto41@gmail.com
English :
Treasure hunt for children, followed by a glass of grape juice from the estate for children and a tasting of 3 wines for adults.
German :
Schatzsuche für Kinder, gefolgt von einem Glas Traubensaft des Weinguts für die Kinder und einer Verkostung von 3 Weinen für die Erwachsenen.
Italiano :
Caccia al tesoro per i bambini seguita da un bicchiere di succo d’uva della tenuta per i bambini e da una degustazione di 3 vini per gli adulti.
Espanol :
Búsqueda del tesoro para los niños seguida de un vaso de zumo de uva de la finca para los niños y una degustación de 3 vinos para los adultos.
