Loir-et-Cher

Jazz aux Caves Monmousseau à Montrichard Montrichard Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-08-29

2025-06-27

2025-07-25

2025-08-29

2025-09-26

2026-06-26

2026-07-31

2026-08-28

2026-09-25

Jazz aux Caves Monmousseau à Montrichard. Tout l’été, une fois par mois, la Maison Monmousseau convie les amateurs de jazz à des soirées exceptionnelles. Bercés par les sonorités entraînantes du jazz, confortablement installés sur la terrasse qui surplombe la Vallée du Cher, les visiteurs jouissent d’un panorama exceptionnel tout en dégustant les fines bulles de la Maison Monmousseau. Moment de convivialité partagé entre musique et vin dans un cadre reflétant l’art de vivre ligérien. .

Montrichard

Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 32 35 15 caves@monmousseau.com

English :

Jazz at the Caves Monmousseau. Maison Monmousseau invites jazz lovers to an exceptional evening. Lulled by the rousing sounds of jazz, comfortably seated on the terrace overlooking the Cher Valley, tasting Maison Monmousseau’s fine bubbles, you’re sure to find something to suit your taste buds

German :

Jazz in den Weinkellern Monmousseau. Das Haus Monmousseau lädt Jazz-Liebhaber zu außergewöhnlichen Abenden ein. Eingelullt von den mitreißenden Klängen des Jazz, gemütlich auf der Terrasse mit Blick auf das Cher-Tal sitzend und die feinen Bläschen des Hauses verkostend

Italiano :

Jazz alle Grotte Monmousseau. La Maison Monmousseau invita gli amanti del jazz a serate eccezionali. Cullati dalle sonorità del jazz, comodamente seduti sulla terrazza con vista sulla Valle dello Cher e degustando le pregiate bollicine della Maison Monmousseau, potrete trascorrere una serata indimenticabile

Espanol :

Jazz en las Caves Monmousseau. La Maison Monmousseau invita a los amantes del jazz a unas veladas excepcionales. Arrullado por los sonidos enardecedores del jazz, cómodamente sentado en la terraza con vistas al valle del Cher y degustando las finas burbujas de la Maison Monmousseau, podrá disfrutar de una velada inolvidable

