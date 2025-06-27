Entre Cher et Coteaux, Parking de l’église Saint Germain, Montrichard Val de Cher
Entre Cher et Coteaux, Parking de l’église Saint Germain, Montrichard Val de Cher samedi 27 juin 2026.
Entre Cher et Coteaux 27 et 28 juin Parking de l’église Saint Germain Loir-et-Cher
Accès libre ou visite guidée les Samedi 27 et Dimanche 28 Juin 2026, 14h. Parking de l’église Saint Germain à Bourré : 64, route de Tours 41400 Bourré Montrichard Val de Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00
A partir du parking de l’église Saint Germain à Bourré
(64, route de TOURS) en suivant le troglodyte mignon, vous cheminerez sur une boucle de 3,5 km, jalonnée de 40 panneaux informatifs et ludiques :
- Le patrimoine matériel :
Troglodytes, bâti ancien, géologie, carrières de tuffeau, … La « pierre de Bourré » a permis de construire de nombreux châteaux et habitations du Val de Loire. Depuis 2018, le coteau du Rigaudon est inscrit à l’inventaire du patrimoine géologique national en tant que stratotype du Turonien, un intervalle de temps de l’échelle stratigraphique
(-93,9 à -89,8 millions d’ années) utilisée dans le monde entier
- Le patrimoine immatériel :
Usages, savoirs faire d’autrefois, écrivains et peintres locaux,
évènements qui ont marqué l’histoire bourrichonne…
- La sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité :
Le Cher et son environnement, fonctionnement d’une écluse,
hôtel aux insectes, … Le phyt’horoscope (basé sur l’horoscope celtique, vieux de plus de 7000 ans) qui vous permettra de partir à la recherche
de votre arbre protecteur, et d’en reconnaître une vingtaine, à l’aide de polyèdres interactifs.
A partir du parking de l’église Saint Germain à Bourré, parcours d’environ 3h30 en suivant le troglodyte mignon, en accès libre, ou visites guidées les samedi 27 et dimanche 28 juin à 14h.
Parking de l’église Saint Germain 64, route de Tours 4100 Bourré Montrichard Val de Cher 41400 Bourré Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://expotroglo.bourre.fr »}]
Sentier pédestre d’interprétation de Bourré, Entre Cher et Coteaux circuit pédestre troglodytes
Madame Geneviève Renault, Madame Monique Lefèvre