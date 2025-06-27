Entre Cher et Coteaux, Parking de l’église Saint Germain, Montrichard Val de Cher

Entre Cher et Coteaux 27 et 28 juin Parking de l’église Saint Germain Loir-et-Cher

Accès libre ou visite guidée les Samedi 27 et Dimanche 28 Juin 2026, 14h. Parking de l’église Saint Germain à Bourré : 64, route de Tours 41400 Bourré Montrichard Val de Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

A partir du parking de l’église Saint Germain à Bourré

(64, route de TOURS) en suivant le troglodyte mignon, vous cheminerez sur une boucle de 3,5 km, jalonnée de 40 panneaux informatifs et ludiques :

Le patrimoine matériel :

Troglodytes, bâti ancien, géologie, carrières de tuffeau, … La « pierre de Bourré » a permis de construire de nombreux châteaux et habitations du Val de Loire. Depuis 2018, le coteau du Rigaudon est inscrit à l’inventaire du patrimoine géologique national en tant que stratotype du Turonien, un intervalle de temps de l’échelle stratigraphique

(-93,9 à -89,8 millions d’ années) utilisée dans le monde entier

Le patrimoine immatériel :

Usages, savoirs faire d’autrefois, écrivains et peintres locaux,

évènements qui ont marqué l’histoire bourrichonne…

La sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité :

Le Cher et son environnement, fonctionnement d’une écluse,

hôtel aux insectes, … Le phyt’horoscope (basé sur l’horoscope celtique, vieux de plus de 7000 ans) qui vous permettra de partir à la recherche

de votre arbre protecteur, et d’en reconnaître une vingtaine, à l’aide de polyèdres interactifs.

A partir du parking de l’église Saint Germain à Bourré, parcours d’environ 3h30 en suivant le troglodyte mignon, en accès libre, ou visites guidées les samedi 27 et dimanche 28 juin à 14h.

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Sentier pédestre d’interprétation de Bourré, Entre Cher et Coteaux circuit pédestre troglodytes

Madame Geneviève Renault, Madame Monique Lefèvre