Chasse au trésor au théâtre de Tulle, Théâtre de Tulle – L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle, Tulle
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de Tulle - L'empreinte, Scène nationale Brive-Tulle · Tulle
Informations pratiques
Chasse au trésor au théâtre de Tulle Samedi 19 septembre, 10h30 Théâtre de Tulle – L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle Corrèze
Gratuit. Réservation conseillée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Chasse au trésor au théâtre de Tulle
Partez à la découverte du théâtre de Tulle à travers une chasse au trésor ludique et joyeuse, à partager en famille. Explorez les lieux, découvrez les activités qui s’y déroulent et repartez avec votre trésor.
Une belle manière de lancer la nouvelle saison des Minis FantastiK.
Gratuit. Places limitées, réservation conseillée.
En partenariat avec la ludothèque Air de jeux à Tulle et la ludothèque municipale de Brive.
Renseignements : https://www.sn-lempreinte.fr/
Théâtre de Tulle – L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle 8 quai de la république, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 22 15 22 https://www.sn-lempreinte.fr/#1 https://www.facebook.com/lempreintescenenationalebrivetulle/;https://www.instagram.com/lempreintebrivetulle/;https://www.youtube.com/@lempreinte-brive-tulle [{« type »: « email », « value »: « sylvain.meallet@sn-lempreinte.fr »}] [{« link »: « https://www.sn-lempreinte.fr/ »}] Scène nationale bicéphale, réunissant les théâtres de Brive et de Tulle. L’empreinte trace son sillon sur le territoire en proposant une exploration sensible de la création contemporaine tout en tissant un lien fertile avec les publics. Parkings à proximité – accessible PMR
Chasse au trésor au théâtre de Tulle
©L’empreinte
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