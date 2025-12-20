Promenade théâtrale Quartier Libre Tulle
Promenade théâtrale Quartier Libre Tulle mardi 21 juillet 2026.
Tulle
Promenade théâtrale Quartier Libre
Place Albert Faucher Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-08-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-18
Promenade théâtrale dans le quartier de Souilhac Où il sera question d’amour .
Avec les artistes du Bottom Théâtre et des habitants du pays de Tulle.
Nous vous emmènerons dans les méandres du quartier de la Manu à la découverte d’histoires intimes, cocasses et tendres.
Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme des Contrées Vertes. .
Place Albert Faucher Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61 accueil@contreesvertes.com
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English : Promenade théâtrale Quartier Libre
L’événement Promenade théâtrale Quartier Libre Tulle a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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