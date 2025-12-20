Tulle

Promenade théâtrale Quartier Libre

Place Albert Faucher Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-18

Promenade théâtrale dans le quartier de Souilhac Où il sera question d’amour .

Avec les artistes du Bottom Théâtre et des habitants du pays de Tulle.

Nous vous emmènerons dans les méandres du quartier de la Manu à la découverte d’histoires intimes, cocasses et tendres.

Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme des Contrées Vertes. .

Place Albert Faucher Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61 accueil@contreesvertes.com

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English : Promenade théâtrale Quartier Libre

L’événement Promenade théâtrale Quartier Libre Tulle a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze