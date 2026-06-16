Tulle

Pass été jeune

Quai baluze Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Atelier escrime dans le cadre des Jeudis en Cathé-Trech sur le quai Baluze, avec Profession Sport de 18h à 20h. .

Quai baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57 ghillian.fenat@ville-tulle.fr

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English :

L’événement Pass été jeune Tulle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes