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Pass été jeune Tulle

Pass été jeune Tulle

Pass été jeune Tulle jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Quai baluze

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif :

Tulle

Pass été jeune

Quai baluze Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Atelier escrime dans le cadre des Jeudis en Cathé-Trech sur le quai Baluze, avec Profession Sport de 18h à 20h.   .

Quai baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57  ghillian.fenat@ville-tulle.fr

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English :

L’événement Pass été jeune Tulle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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