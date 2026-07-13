Chasse au trésor Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Boé

Chasse au trésor

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:30:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Vendredi 14 août, de 10h30 à 17h chasse au trésor pour le jeune public. Partez à la recherche de la source oubliée en résolvant des énigmes. Dès 7 ans. Tarif 5 €, accompagnants gratuits. Sur réservation. Accès de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Vendredi 14/08 : Chasse au trésor de 10h30 à 17h jeune public

Il y a très longtemps, les habitants du village vivaient grâce à une source d’eau pure et mystérieuse. Mais avec le temps, son emplacement fut oublié. Les cartes disparurent, les anciens ne se souvenaient plus du chemin et la source s’endormit. Aujourd’hui, une veille bouteille contenant un message a été retrouvée. Elle révèle que la source existe toujours mais qu’elle ne pourra être retrouvée qu’en résolvant les énigmes laissées par les gardiens de l’eau. Es-tu prêt à partir à l’aventure ? Suivez les indices et peut-être seras-tu parmi ceux qui feront renaître la source oubliée !

> Tarif 5€, à partir de 7 ans Gratuit pour les accompagnants. Sur réservation. Accessible de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Chasse au trésor

Friday, August 14, from 10:30 a.m. to 5:00 p.m.: Treasure hunt for young visitors. Set out in search of the forgotten spring by solving puzzles. Ages 7 and up. Price: 5 ?; accompanying adults free. Reservations required. Access from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. and from 1:30 p.m. to 5:00 p.m.

L’événement Chasse au trésor Boé a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Destination Agen