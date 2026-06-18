Chasse au trésor Charlotte Colmes et le mystère d’Ais de Prouvènço ARTYANA Boutique des Musées Aix-en-Provence samedi 4 juillet 2026.

Aix-en-Provence

Chasse au trésor Charlotte Colmes et le mystère d’Ais de Prouvènço

Du 04/07 au 29/08/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. ARTYANA Boutique des Musées 5 rue des Chaudronniers Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-04

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-04

Activité ludique pour découvrir Aix-en-Provence en famille. Tout au long de l’été, partez sur les traces d’un secret bien gardé…Enfants

Equipés de votre carnet de jeu, trouvez les noms provençaux des plaques de rue pour mener l’enquête. Sur le parcours, des surprises pour toute la famille: des défis pour les enfants, des quiz pour les parents. Vivez 2h d’aventure en autonomie avec Charlotte Colmes.



Infos pratiques

● À partir de 6 ans

● Durée environ 2h

● À prévoir un stylo et un smartphone. .

ARTYANA Boutique des Musées 5 rue des Chaudronniers Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pirouette.bobinette@gmail.com

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English :

A fun activity for the whole family to explore Aix-en-Provence. Throughout the summer, follow the trail of a well-kept secret…

L’événement Chasse au trésor Charlotte Colmes et le mystère d’Ais de Prouvènço Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence