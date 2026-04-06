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LES COMEDIES MUSICALES PASINO GRAND Aix En Provence

LES COMEDIES MUSICALES PASINO GRAND Aix En Provence

LES COMEDIES MUSICALES PASINO GRAND Aix En Provence lundi 22 juin 2026.

Lieu : PASINO GRAND

Adresse : 21 avenue de l'Europe

Ville : 13090 Aix En Provence

Département : 13

Début : 2026-06-22

Fin : 2026-06-22

Heure de début : 20:30

LES COMEDIES MUSICALES Début : 2026-06-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PASINO GRAND 21 avenue de l’Europe 13090 Aix En Provence 13

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