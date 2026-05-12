Aix-en-Provence

Feu de la Saint-Jean

Mardi 23 juin 2026. Autour de la Rotonde Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Lei Farandoulaire Sestian organisent la 31e édition du Feu de la Saint-Jean d’Aix-en-Provence ! Lei Farandoulaire Sestian, en partenariat avec l’association Oustau de Prouvènço, vous feront revivre ou découvrir cette fête ancestrale.

Une journée de fête avec des concerts et des animations provençales dans la ville pour célébrer l’arrivée de la flamme, symbole universel qui inaugure le solstice d’été.

Une flamme venue tout droit du Mont Canigou, qui passera par Arles et Saint-Cannat puis Puyricard sera ensuite emmener en haut du Cours Mirabeau grâce aux efforts des coureurs du Speedy Club de Provence. .

Autour de la Rotonde Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Lei Farandoulaire Sestian organize the 31st Feu de la Saint-Jean d?Aix-en-Provence! Lei Farandoulaire Sestian, in partnership with the Oustau de Prouvènço association, will help you relive or discover this ancestral festival.

L’événement Feu de la Saint-Jean Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence