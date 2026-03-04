Chasse au trésor dans le jardin-forêt, Le Croissant Fertile, Mornant

Chasse au trésor dans le jardin-forêt Samedi 6 juin, 17h30 Le Croissant Fertile Rhône

8 € ; Limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

2h d’activités en plein air à la découverte du jardin-forêt et de ses délices au gré des saisons.

Un havre de biodiversité de 3000m2 vous permettra de découvrir de nombreux arbres fruitiers plus ou moins rares, des plantes aromatiques, et bien d’autres plantes comestibles ou mellifères. Asperges, Artichauts, arbres fruitiers, baies et fleurs comestibles, menthes, origans, sauges, vignes… s’entremêlent joyeusement pour le plaisir des sens.

Guidés par Honorine, vous découvrirez les plantes du jardin-forêt. Sous forme ludique, vous expérimenterez en petits groupes différentes activités de jardinage selon les saisons : Cueillettes et dégustations, tamisage du compost, réalisation de boutures ou de semis, observation des bourgeons, fleurs et fruits, observation des insectes du jardin, reconnaissance les plantes.

Le Croissant Fertile 644 Route des Ollagnons, 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0953605837 https://www.lecroissantfertile.fr/ https://www.facebook.com/FermeCroissantFertile Le Croissant Fertile est une ferme en agriculture biologique qui cultive des céréales et les transforme en farines et pains depuis 2010. Une forêt comestible a été plantée en 2019 et commence à donner ses premières récoltes.

Accueil du public dans son musée vivant des céréales et du pain pour des visite-découvertes et des stages. Déambulation guidée dans le jardin. Parking sur place

Car du Rhône 114 arrêt Mornant Centre Culturel à 15 minutes à pied.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

©Honorine Perino